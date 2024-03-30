Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.
Birlik Başkanı Mustafa Ör'den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, elde edilen besin kaynaklarının önemine değindi.
Vali Karadeniz, tarım ve hayvancılığın Sakarya'nın gelişmesi ve kalkınmasında önemli rolü olduğunu vurgulayarak, üreticilerin önünü açmak ve sorunlarını çözmek için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.
Ör ise üreticilerin haklarının korunması, daha iyi şartlarda arıcılık yapmaları ve ürünlerin pazarlaması konusunda görüşlerini aktardı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Kazada, H.B. idaresindeki 43 AFA 721 plakalı motosiklet ile S.K. idaresindeki 43 DAĞ 616 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, 43 AFA 721 plakalı motosiklette yolcu konumunda bulunan K.B. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, birileri gibi gençlerimizle sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlere 1 gün kala Sultanbeyli'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener'e esnaf ziyareti sırasında bir kişi Türkiye'deki kadın cinayetleri konusunda çağrıda bulundu.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas, Beyağaç ve Serinhisar ilçelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Zolan, Denizli için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri, Hacıkara Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, etkinliklere katılan çocuklara iyi eğlenceler diledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara'nın çeşitli yerlerine asılan pankartlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Gültekin, bu tür oyunların Ankara seçmeni tarafından cevaplanacağını belirtti.
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri'de toplam 5 bin 560 kolluk kuvveti personeli görev alacak. Bu personeller arasında 1454 jandarma personeli, 3 bin 574 polis memuru il merkezinde ve 532 polis memuru ise ilçelerde görev yapacak.
Beşiktaş Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında devlet memurları yüzde 190 oranında zam aldı. Sözleşme törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleştirdikleri kadro değişikliği hakkında konuşarak, bu ekibe inandıklarını ve güvendiklerini belirtti. Özel, Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'ye destek istedi ve İzmir'in özgürlüklerin kenti olduğunu vurguladı. Ayrıca, yarın yapılacak seçimlerde genç seçmenleri sandık başına beklediklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?