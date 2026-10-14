Sakarya Valisi Doğan, TEKNOFEST 2026'da 4 birincilik kazananlara hediye verdi - Son Dakika
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Sakarya Valisi Doğan, TEKNOFEST 2026'da 4 birincilik kazananlara hediye verdi

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Sakarya Valisi Doğan, TEKNOFEST 2026\'da 4 birincilik kazananlara hediye verdi
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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, TEKNOFEST 2026'da dereceye giren öğrencilerle buluştu. 15 okuldan 24 finalist proje arasından derece alan 32 öğrenci ve 9 danışman öğretmen projelerini tanıttı; Doğan, 4 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 4 özel ödül kazananlara hediye verdi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, TEKNOFEST 2026'da dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'dan katılan ve Türkiye finallerinde dereceye giren takımlar, Vali Doğan ile Sezginler Turizm Otelcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde buluştu.

Sakarya'dan yarışmalara katılan 15 okuldan 24 finalist proje arasından derece elde eden takımlardan 32 öğrenci ve 9 danışman öğretmen, geliştirdikleri projeleri sunumla Vali Doğan'a anlattı.

Vali Doğan, programın sonunda, 4 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 4 özel ödül kazanan öğrencilere ve danışman öğretmenlere hediye verdi. ???????

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da katıldı.

Kaynak: AA
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