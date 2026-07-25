Sakarya ve Düzce'de Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Sakarya ve Düzce'de Denize Giriş Yasaklandı

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Sakarya ve Düzce'de kötü hava şartları nedeniyle denize girişler yasaklandı, güvenlik önlemleri artırıldı.

SAKARYA/ Sakarya ve Düzce'de olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle, kaymakamlıklar tarafından denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde de kaymakamlık tarafından, olumsuz hava ve deniz şartlarının plaj ve sahillerde risk oluşturabileceği belirtilerek, denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Denize girme yasağının ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya ve Düzce'de Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika

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