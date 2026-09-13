Sakarya Zaferi’nin 105. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya harp tarihine geçecek bir zafer" - Son Dakika
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Sakarya Zaferi’nin 105. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya harp tarihine geçecek bir zafer"

Sakarya Zaferi’nin 105. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya harp tarihine geçecek bir zafer"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin, Sakarya Meydan Muhaberesinde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza attığını belirterek, "Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin, Sakarya Meydan Muhaberesinde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza attığını belirterek, "Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden Sakarya Meydan Muhaberesi'nin, bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yokluklar içerisinde, en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Sakarya Meydan Muhaberesinde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, millete büyük bir öz güven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır.

"VATANIMIZIN HER KARIŞ TOPRAĞINI BEDELİ NE OLURSA OLSUN KORUYACAĞIZ"

Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız. Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden, aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.

Bu vesileyle, özgürlük ve bağımsızlığımıza, aziz vatanımıza sahip çıkmak için hayatlarını feda etmekten çekinmemiş olan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sakarya Zaferi’nin 105. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya harp tarihine geçecek bir zafer' - Son Dakika

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