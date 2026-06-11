Savcı-minibüs kavgasına soruşturma

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında trafikte yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Adapazarı ilçesinde dün trafikte meydana gelen ve cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında başlayan, daha sonra diğer kişilerin de dahil olduğu olaya ilişkin Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında tarafların beyanlarının alındığı, kamera kayıtları ve diğer delillerin incelendiği aktarılarak, olayda yer alan kişiler hakkında adli işlemlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Olayda adı geçen cumhuriyet savcısı B.Y. Ç. hakkındaki iddialar yönünden de herhangi ayrıcalık tanınmaksızın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesi kapsamında aynı soruşturma evrakı üzerinden "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4. maddesinde yer alan 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' fiiline ilişkin düzenleme kapsamında cumhuriyet savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemler de başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma tüm yönleriyle tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.