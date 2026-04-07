Saldırı Soruşturmasında 2 Şüpheli Yakalandı

1 TUTUKLAMA DAHA

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada C.Y. ve C.G. isimli şüpheliler de Tekirdağ'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler Kocaeli'ye getirilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, C.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 13'e yükseldi.