1 TUTUKLAMA DAHA
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada C.Y. ve C.G. isimli şüpheliler de Tekirdağ'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler Kocaeli'ye getirilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, C.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 13'e yükseldi.
Son Dakika › Güncel › Saldırı Soruşturmasında 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?