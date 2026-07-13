Kurtalan Kaymakamlığına atanan Salih Başara, görevine başladı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Başara için Hükümet Konağı bahçesinde karşılama programı düzenlendi.
Kamu kurum ve kuruluşların amirleri tarafından karşılanan Başara, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.
Son Dakika › Güncel › Salih Başara Kurtalan Kaymakamı Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?