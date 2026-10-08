Salih Sarıkaya Emel Bozkuş'u tüfekle öldürdükten sonra Aydın İncirliova'da tutuklandı - Son Dakika
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Salih Sarıkaya Emel Bozkuş'u tüfekle öldürdükten sonra Aydın İncirliova'da tutuklandı

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Salih Sarıkaya Emel Bozkuş\'u tüfekle öldürdükten sonra Aydın İncirliova\'da tutuklandı
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Aydın İncirliova'da birlikte yaşadığı Emel Bozkuş'u tüfekle öldüren Salih Sarıkaya tutuklandı. Sarıkaya ifadesinde Bozkuş'un kendisini aldattığını öne sürdü; tartıştıklarını, Bozkuş'un sığınma evine gitmek istediğini söylediğini ve yaralamak amacıyla ateş ettiğini iddia etti.

TUTUKLANDI

Aydın'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı Emel Bozkuş'u tüfekle vurarak öldüren Salih Sarıkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sarıkaya, mahkemedeki ifadesinde Bozkuş'un kendisini aldattığını öğrendiğini öne sürdü. Sarıkaya, bunun üzerine tartıştıklarını ve Bozkuş'un kadın sığınma evine gitmek istediğini söylediğini, yaralamak amacıyla ateş ettiğini iddia etti.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: DHA
İncirliova3. SayfaCinayetAdliyeGüncelAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Salih Sarıkaya Emel Bozkuş'u tüfekle öldürdükten sonra Aydın İncirliova'da tutuklandı - Son Dakika
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