Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Mahallesi'nde iş makinesi kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda M.S. ve M.A. gözaltına alındı. Kazıda kullanılan ekipmanlara el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
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