MANİSA'nın Salihli ilçesinde yol kenarında yürüyen lise öğrencisi Deniz U.'ya (14), seyir halindeki bir kamyonun üzerinde taşınan iş makinesi çarptı. Liseli gencin yaralandığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Salihli'den İzmir istikametine seyir halinde olan H.T yönetimindeki kamyonun üzerinde bulunan iş makinesi, yol kenarında elektrikli bisikletten inen lise öğrencisi Deniz U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan lise öğrencisi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Deniz U.'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü H. T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Lise Öğrencisine Kamyon Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?