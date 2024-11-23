Salihli\'de Tren Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Salihli ilçesi Hasalan Mahallesi'ndeki Acar Çiftliği yanındaki meydana geldi. Salihli'den İzmir yönüne giden yolcu treni, hemzemin geçitte M.K.'nin (68) kullandığı 45 LN 925 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü M.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü M.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.