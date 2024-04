Salim Salih Sarıalioğlu, Of Belediye Başkanı olarak teşekkür ziyaretlerine başladı

Güncel

AK Parti'den yeniden Of Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Salim Salih Sarıalioğlu, teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sarıalioğlu, seçimin ardından ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sarıalioğlu, yeni dönemde Of'u zirveye taşıyacak işleri yediden yetmişe tüm Ofluların destekleriyle hayata geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazananın sadece Of olduğu bir seçimi geride bıraktık. Seçim kampanyamız süresince attığımız her adımda, çaldığımız her kapıda tek gayemiz, hemşehrilerimizin sıkıntılarına ortak olmak, gönüllerine girebilmek oldu. Of'umuz için titizlikle ve muhabbetle çalışarak projelerimizi anlattık. Sizler ise seçimlerde kullandığınız oylarınızla yepyeni bir dönemi başlattınız. Bize olan güven, sevgi ve destekleri için partimizin kıymetli yöneticilerine, kadınlarımıza ve gençlerimize, kampanyamıza katılan gönüllülerimize, bize oy versin veya vermesin tüm Oflulara bu başarının bir parçası oldukları, gönül verdikleri ve katkı sundukları için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra birlik olma, daha çok çalışma, bayrağı daha ileriye taşıma zamanı. Bunu da yine Oflularla, hep beraber başaracağız."