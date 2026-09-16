Salıpazarı Barajı şantiyesinde inceleme yapıldı, 26 milyon metreküp su tutacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salıpazarı Barajı şantiyesinde inceleme yapıldı, 26 milyon metreküp su tutacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Terme Çayı üzerinde yapımı süren Salıpazarı Barajı'ndaki çalışmalar, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve beraberindeki heyet tarafından yerinde incelendi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Terme Çayı üzerinde yapımı devam eden Salıpazarı Barajı'nda yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Ömer Minuz ve teknik heyet baraj şantiyesini ziyaret etti.

Heyet, inşaat sahasında devam eden çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı, barajın mevcut durumunu ve sahadaki çalışmaları inceledi.

Salıpazarı Barajı"nın tamamlanmasıyla Salıpazarı ve Terme ilçelerinde taşkın riskinin azaltılmasının yanı sıra tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.

Barajın taşkın kontrolü, içme suyu temini ve tarımsal sulama olmak üzere üç farklı amaçla bölgeye hizmet vereceği, 76 metre yüksekliğe ve 26 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacağı bildirildi.

Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüTerme ÇayıSalıpazarıİncelemeGüncelSamsunÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
İstanbul’da korku dolu anlar İETT otobüsü alev topuna döndü İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsü alev topuna döndü
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Bolu’da kaza sonrası gazetecilere ’çekmeyin’ tepkisi: Eşeğe mi diyoruz Bolu'da kaza sonrası gazetecilere 'çekmeyin' tepkisi: Eşeğe mi diyoruz
16:34
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
16:33
Öcalan için villa mı yapıldı Bir açıklama da Pervin Buldan’dan geldi
Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi
16:31
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Fenerbahçe’ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:21
Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke’ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 16:49:46. #7.13#
SON DAKİKA: Salıpazarı Barajı şantiyesinde inceleme yapıldı, 26 milyon metreküp su tutacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement