Salıpazarı Barajı şantiyesinde inceleme yapıldı, 26 milyon metreküp su tutacak

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Terme Çayı üzerinde yapımı devam eden Salıpazarı Barajı'nda yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Ömer Minuz ve teknik heyet baraj şantiyesini ziyaret etti.

Heyet, inşaat sahasında devam eden çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı, barajın mevcut durumunu ve sahadaki çalışmaları inceledi.

Salıpazarı Barajı"nın tamamlanmasıyla Salıpazarı ve Terme ilçelerinde taşkın riskinin azaltılmasının yanı sıra tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.

Barajın taşkın kontrolü, içme suyu temini ve tarımsal sulama olmak üzere üç farklı amaçla bölgeye hizmet vereceği, 76 metre yüksekliğe ve 26 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacağı bildirildi.