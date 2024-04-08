Salıpazarı ve Vezirköprü Belediye Başkanları Göreve Başladı

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Salıpazarı Belediye Başkan Refaettin Karaca, görevine başladı.

Salıpazarı Belediyesindeki devir teslim töreninde Karaca, Belediye Başkanı Halil Akgül tarafından karşılandı.

Karaca, yaptığı konuşmada, "Elli bir yıllık belediye tarihinde ilk kez bir belediye başkanı seçilen bir belediye başkanına görevi devrediyor. O nedenle Sayın Halil Akgül'e teşekkür ediyorum. On beş yıldır ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı da kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Halil Akgül ise Karaca'yı tebrik ederek, "On beş yılda Salıpazarı'mıza çok güzel hizmetler yaptık. Yapamadıklarımız ve yarım kalan projelerimiz oldu. Onları da inşallah Refaettin Karaca Başkanımız tamamlayacak. Ben kendisine hayırlı olsun, Rabim utandırmasın diyorum." diye konuştu.

Daha sonra devir teslim gerçekleştirildi.

Vezirköprü ilçesinde de mazbatasını alan Belediye Başkanı Murat Gül, İbrahim Sadık Edis'ten Belediye Başkanlığı görevini devraldı.

Devir teslim törenine, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, MHP İlçe Başkanı Ahmet Arslan, Belediye Meclisi üyeleri, meslek odalarının başkanları, muhtarlar vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, yaptığı konuşmada, "Biz bu süreçte Belediye Başkanı olarak sadece bize oy verenlerin değil bütün Vezirköprü'nün belediye başkanı olacağız inşallah, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz ayrıştıran, ötekileştiren, kutuplaştıran değil birleştiren olacağız, sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle, ortak istişare kültürüyle bu şekilde bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız ve sizlerle birlikte bu milletimize en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız." dedi

İbrahim Sadık Edis de ekonomisi sağlam bir belediye teslim edeceklerini belirterek, "Çünkü bizim devamımız olacak, bizim ikbalimiz olacak burası, buradaki yeşeren fidanları biz göreceğiz, hep birlikte göreceğiz. O bacaların tüttüğünü sizlerle göreceğiz, Organize Sanayi Bölgesini hep birlikte göreceğiz inşallah." dedi.

Yapılan duadan sonra Belediye Başkanı Murat Gül, belediye makamında tebrikleri kabul etti.