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Bozuk kavun yiyen 8 kişi Salmonella salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bozuk kavun yiyen 8 kişi Salmonella salgını nedeniyle hayatını kaybetti

Bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını nedeniyle ABD'de 3, Kanada'da 5 olmak üzere toplamda 8 kişi hayatını kaybetti. 38 eyalette 230 kişi salmonella salgınından etkilendi ve 96 kişi hastaneye kaldırıldı. CDC ve Kanadalı sağlık yetkilileri, kaynağı bilinmeyen kavunları satın almama ve tüketmeme çağrısı yaptı. FDA, salgınla bağlantılı markaların ürünlerini geri çağırdı. Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, istifra ve ateş yer alıyor.

Bozuk kavun yiyen 8 kişi Salmonella salgını nedeniyle hayatını kaybetti
08.12.2023 - 10:05,
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Bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını nedeniyle 3'ü ABD'de, 5'i Kanada'da 8 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, kasım ortasından bu yana 38 eyalette 230 kişinin salmonella salgınından etkilendiği bildirildi. Hastalardan 96'sının hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kanadalı sağlık yetkilileri de ülkede 129 vakaya rastlandığını, hastaneye kaldırılan 44 kişiden 8'inin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SALGIN RİSKİ TAŞIYAN KAVUNLAR PİYASADAN TOPLANIYOR

CDC, hastalığın kaynağının marketlerde kesilmiş şekilde satılan kavunlar olduğuna işaret ederek, halka kaynağı bilinmeyen kavunları satın almamaları ve tüketmemeleri çağrısında bulundu. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de salgınla bağlantılı markaların ürünlerini geri çağırdıklarını duyurdu.

SALMONELLA BELİRTİLERİ

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, istifra ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanların hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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