Şam Cermana'da akü fabrikası yakınında araç patladı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şam Cermana'da akü fabrikası yakınında araç patladı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Suriye resmi televizyonu el-İhbariyye'nin haberine göre, Şam kırsalındaki Cermana bölgesinde bir araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Nesim Mahallesi'nde akü fabrikasının yakınında yaşanan patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, sivil savunma ekipleri inceleme başlattı.

Suriye'nin Şam kırsalındaki Cermana bölgesinde bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Suriye resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, Cermana bölgesindeki Nesim Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

Akü üretimi yapan bir fabrikanın yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şam Cermana'da akü fabrikası yakınında araç patladı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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