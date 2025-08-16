Suriye'nin başkenti Şam'da bir araçta meydana gelen patlamada çevrede zarar oluştu.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Şam'ın Meze bölgesinde atıl bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Patlamada can kaybı yaşanmazken, çevrede hasar meydana geldi.
Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı. Patlamanın faillerine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.
Patlamanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şam'da Araç Patladı, Can Kaybı Yok - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?