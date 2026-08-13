Şam'da Arapça Eğitim Sertifika Töreni - Son Dakika
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Şam'da Arapça Eğitim Sertifika Töreni

Şam\'da Arapça Eğitim Sertifika Töreni
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Suriye'de Arapça eğitim alan öğrenciler, sertifikalarını törenle aldı. Program, sosyal etkinlikleri de kapsadı.

ŞAM (AA) – Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Suriye Vakıflar Bakanlığının iş birliğiyle Arapça ve Karakter Eğitim Kampı'nda eğitimini tamamlayan öğrencilere Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Şam'daki Şeyh Hasan Bedrettin Hasaneyn Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doçent Doktor Muhammet Musa Budak katıldı.

Programın kapanışında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Budak, programın Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriye Vakıflar Bakanlığının iş birliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Budak, programın yalnızca öğrencilerin Arapça yeterliliklerini geliştirmeye yönelik olmadığını, sosyal ve kültürel etkinlikleri de kapsadığını ifade etti.

Öğrencilere Arapçayı günlük yaşamda kullanarak öğrenme imkanı sağlandığını aktaran Budak, "Dili, tabiri caizse, hayatın içinden öğrenmek üzere bir program oldu." dedi.

-"Şam, yüzyıllara dayanan bir ilim ve kültür merkezi"

Şam'ın Arapça eğitimi açısından köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Budak, öğrencilere hitaben yaptığı değerlendirmede, "Suriye yüzyıllara dayanan bir ilim merkezi, bir kültür merkezi. Arapçanın eğitimi konusunda da çok ciddi bir birikimin olduğu bir merkez." ifadelerini kullandı.

Budak, yaklaşık 15 yıllık savaş sürecinin ardından Suriye'de Arapça eğitimi alanındaki faaliyetlerin yeniden canlanmaya başladığını belirterek, bu alandaki talebin zamanla artmasını beklediklerini söyledi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mustafa Tokat da Şam'da katıldığı 6 haftalık Arapça eğitim programının beklentilerinin üzerinde geçtiğini söyledi.

Teorik eğitim ile pratik imkanın bir arada sunulmasının Arapça öğrenimini pekiştirdiğini kaydeden Tokat, programa katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Tokat, "Arapça eğitimi için artık Ürdün'ün yerini Suriye'nin alabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerine yönelik program

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammed Hasan Bilgili de Şam'daki programa katıldığını söyledi.

Bilgili, programın özellikle konuşma ve kelime bilgisi alanlarında kendisine önemli katkılar sağladığını belirterek, eğitim sürecinin tamamlandığını söyledi.

Program kapsamında Suriye'nin farklı kentlerini ve tarihi mekanlarını ziyaret etme fırsatı bulduklarını anlatan Bilgili, Halid bin Velid, Selahaddin Eyyubi ve İbn Arabi'nin kabirlerini ve farklı tarihi mekanları ziyaret ettiklerini belirtti.

Programın kendileri açısından hem Arapça öğrenimi ile Suriye'nin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma açısından verimli bir program olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Kültür, Güncel, Şam, Son Dakika

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