Suriye'nin başkenti Şam'da, ülkenin yeniden imarı, ekonomik toparlanması ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan Suriye İçin 2. Ortaklık Koordinasyon Forumu başladı.

Suriye ile Avrupa Birliği (AB) ortaklığında düzenlenen forumun açılışına, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin yanı sıra maliye, ekonomi, iletişim ve sağlık bakanları, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, çok sayıda ülkenin büyükelçisi ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Yılmaz'ın, "Brüksel'den Şam'a - İlerleme ve Açıklamalar" başlıklı oturumda konuşma yapması planlanırken, oturumda Suriye'nin ulusal toparlanma önceliklerinin uygulanması ve çalışma gruplarının kaydettiği ilerlemenin değerlendirilmesi bekleniyor.

Forumun açılışında konuşan Şeybani, platformun insani yardımlar, erken toparlanma, sürdürülebilir kalkınma ve yatırımları ortak bir vizyon doğrultusunda bir araya getirmeyi amaçladığını belirtti.

Akdeniz Havzası'nın güvenliğinin Suriye kıyılarından başladığını vurgulayan Şeybani, "Brüksel'de birlikte vizyondan eyleme geçtik. Bugün ise Şam'ın kalbinden, eylemden daha derin ve sürdürülebilir bir etkiye geçişin temelini atıyoruz." dedi.

"Ülkenin ekonomik ve sosyal toparlanması yalnızca hibelerle sağlanamaz"

Şeybani, Suriye'de milyonlarca kişinin insani yardıma ihtiyaç duymaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Ülkenin ekonomik ve sosyal toparlanması yalnızca hibelerle sağlanamaz." ifadesini kullandı.

Ekonomik toparlanmanın sağlanabilmesi için fizibilite çalışmaları ve teknik tasarımları tamamlanmış, finansmana hazır projelere ihtiyaç duyulduğunu belirten Şeybani, hibeler, imtiyazlı krediler, karma finansman modelleri ve garantileri kapsayan yenilikçi finansman araçlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Şeybani, özel sektörle güçlü ortaklıklar kurulmasının yanı sıra uluslararası finans sistemine entegre bir bankacılık altyapısının oluşturulmasının da ekonomik toparlanma açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Forum kapsamında gelecek 12 ayı kapsayan "Şam Yol Haritası"nın açıklanacağını bildiren Şeybani, kamu maliyesi, kalkınma finansmanı, ekonomik toparlanma ve istihdam alanlarında uzmanlaşmış çalışma grupları oluşturulacağını aktardı.

Şeybani, çalışma gruplarının 90 gün içinde faaliyete geçmesinin, yönlendirme komitelerinin üç ayda bir toplanmasının ve forumun genel sekreterliğinin 6 ayda bir ilerleme raporu yayımlamasının planlandığını kaydetti.

Suriye ile Avrupa arasındaki ticaret hacminin iç savaş öncesinde 7 milyar avroyu aştığını, bugün ise bu seviyenin onda birinin altına gerilediğini belirten Şeybani, bunun ticaret ve yatırım ilişkilerinin yeniden geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Suriye'nin toparlanma sürecinin uluslararası işbirliğini gerektirdiğini vurgulayan Şeybani, Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana yaklaşık 3,8 milyon Suriyeli mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişinin evlerine döndüğünü bildirdi.

Şeybani, söz konusu dönüşlerin kalıcı hale gelmesi için barınma, istihdam ve eğitim imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye ile AB ilişkilerinde yeni dönem

Suriye ile AB arasındaki ilişkilerde son dönemde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Şeybani, 15 yılı aşkın sürenin ardından ilk üst düzey siyasi diyaloğun gerçekleştirildiğini ve 2012'den bu yana AB'nin ilk büyükelçisinin Şam'da göreve başladığını aktardı.

Avrupa Yatırım Bankasının (AYB) da uzun bir aranın ardından Suriye'deki faaliyetlerini yeniden başlatmaya yönelik adımlar attığını belirten Şeybani, sağlık, erken uyarı sistemleri, mayın temizliği, eğitim, mesleki eğitim ve belediye hizmetleri gibi alanlarda Avrupa destekli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Şeybani, Suriye ile AB arasında 2008'de paraflanan ancak yürürlüğe girmeyen Ortaklık Anlaşması sürecini yeniden gündeme almak istediklerini belirterek, 1977 tarihli anlaşmanın yerini alacak yeni bir işbirliği çerçevesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Suriye'nin AB ile ilişkilerini geliştirme iradesine işaret eden Şeybani, Brüksel'de düzenlenecek Schuman Güvenlik ve Savunma Forumu'na katılacağını ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşeceğini kaydetti.

Şeybani'den İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama

İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik tekrarlanan saldırılarına ve ihlallerine dair de Şeybani, bunların ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini, yeniden imar projelerini ve yatırımları tehdit ettiğini belirtti.

AB'nin uluslararası hukuka ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlılığını takdir ettiklerini aktaran Şeybani, İsrail'in saldırılarının durdurulması için Avrupa ülkelerinden ve uluslararası toplumdan daha güçlü ve açık bir tutum beklediklerini dile getirdi.

"Özel sektör yatırımları, toparlanmanın gerçek itici gücü olacak"

AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica da Suriye'nin ekonomik toparlanma ve yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının belirleyici rol oynayacağını belirterek, AB'nin Avrupa finans kuruluşları ve kalkınma bankalarıyla birlikte ülkeye desteğini sürdüreceğini söyledi.

Toplantının Brüksel yerine Şam'da düzenlenmesinin önemine dikkati çeken Suica, Suriye'nin kendi toparlanma sürecine öncülük etmesi gerektiğini, AB'nin ise kalkınma bankaları, finans kuruluşları ve iş dünyası aracılığıyla bu süreci desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

AB'nin Suriye ile uzun vadeli ortaklığa önem verdiğini belirten Suica, yaz aylarında 280 milyon avroyu aşan bir destek paketi üzerinde çalıştıklarını ve 175 milyon avro değerindeki ilk ekonomik ve sosyal destek paketine ilişkin sözleşmelerin yıl sonuna kadar imzalanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Suriye'nin yeniden imarı için yalnızca kamu kaynaklarının yeterli olmayacağını vurgulayan Suica, "Özel sektör yatırımları, toparlanmanın gerçek itici gücü olacak." dedi.

AYB'nin geçen hafta 2011'den bu yana ilk kez Şam'a heyet gönderdiğini aktaran Suica, bankanın Suriye'deki faaliyetlerine tam olarak yeniden başlamasını sağlayacak koşulların oluşturulması için Suriyeli yetkililerle çalıştıklarını bildirdi.

Suriye'nin ekonomisini uluslararası yatırımlara açmak için önemli adımlar attığını belirten Suica, bu sürecin sürdürülebilir olması için ülkenin küresel bankacılık sistemiyle bağlantısının yeniden kurulması, uluslararası standartların karşılanması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Suica, yatırımcıların ülkede faaliyet gösterebilmesi için öngörülebilirlik, güven ve hukuki güvencelerin önemine dikkati çekerek, şeffaf ve güvenilir bir kamu mali yönetiminin oluşturulmasının da ekonomik toparlanmanın temel koşullarından biri olduğunu ifade etti.