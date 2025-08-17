Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı

ŞAM, 17 Ağustos (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezzeh bölgesinde meydana gelen patlamanın ardından aracın enkazını inceleyen güvenlik güçleri, 16 Ağustos 2025.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, cumartesi gecesi Mezzeh Otoyolu üzerindeki Golden Mezzeh Oteli yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti.

Şam Emniyet Müdürü Osama Mohammad Khair Atkeh, SANA'ya yaptığı açıklamada, patlamanın başkentin çeşitli bölgelerinden duyulduğunu ancak olayda can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtti. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)