Şam'da İsrail Saldırıları sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmaları

Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail'in hava saldırıları nedeniyle kapanan yollarda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırıları, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentin en işlek yerlerinden Emevi Meydanı'nda bulunan Genelkurmay Başkanlığı binasını hedef alan saldırı sonucu oluşan enkaz nedeniyle bölgedeki yollar kapandı.

Şam Valiliğine bağlı ekipler yollarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatırken, itfaiye ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.