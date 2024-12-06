Şam'da Kamikaze Dron Saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde bulunan Radyo Televizyon binası ile Savunma Bakanlığının binasının olduğu bölgeye kamikaze dron saldırısı düzenlendi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Şam'ın Emevi Meydanı'nda yer alan Radyo Televizyon ile Savunma Bakanlığına ait binaların bulunduğu bölgeye kamikaze dronla saldırıldı.
Dronlar rejim karşıtı gruplar tarafından gönderildi.
Rejim ordusundan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Öte yandan, Şam'da yoğun silah seslerinin duyulduğu belirtildi.
Suriye'deki gelişmeler
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.
Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.
Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.
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