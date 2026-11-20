Hatay'ın Samandağ ilçesinde Antakya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün uçuruma yuvarlandığı kazada işçi Beytullah Kertlez öldü, 5 işçi yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkisinde meydana geldi. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, henüz bilinmeyen nedenle uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 işçi yaşamını yitirirken, 5 işçi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren işçinin Beytullah Kertlez olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.