Samandağ\'da Çuvala Dolanan Caretta Caretta Yavrusu Kurtarıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde çuvala dolanmış halde bulunan caretta caretta yavrusu, cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, Çevlik Mahallesi'ndeki sahilde çuvala takılı halde deniz kaplumbağası yavrusu olduğunu fark etti.

Cankurtaranlar nesli tehlike altında olan caretta caretta yavrusunu takıldığı çuvaldan kurtardı.

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı tespit edilen caretta caretta yavrusu cankurtaran ekipleri tarafından yeniden denize bırakıldı.