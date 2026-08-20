Samandağ'da Orman Yangını Söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Avcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA
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