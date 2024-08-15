Samandağ'da Tedavi Gören Kaplumbağalar Denize Salındı - Son Dakika
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Samandağ'da Tedavi Gören Kaplumbağalar Denize Salındı

Samandağ\'da Tedavi Gören Kaplumbağalar Denize Salındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tedavileri tamamlanan 4 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta denize salındı. Kaplumbağalar, Deniz Mahallesi sahiline götürülerek doğal yaşam alanlarına kavuşturuldu.

15.08.2024 14:17
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çeşitli nedenlerle gördükleri tedavileri tamamlanan 4 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta denize salındı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezince uygulanan tedavi ve bakımla iyileşen kaplumbağalar, Deniz Mahallesi sahiline götürüldü.

İkisi "Filistin" ve "Gazze" şeklinde isimlendirilen, üçü de "Özgür-1, Özgür-2 ve Özgür-3" olarak sıralanan kaplumbağalar, buradaki etkinlikte suyla buluşturuldu.

Etkinliğe, Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Merkezin koordinatörü ve Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, gazetecilere, merkeze bu yıl 8 yaralı kaplumbağanın geldiğini söyledi.

Tedavileri tamamlanan 1 caretta caretta ve 4 yeşil deniz kaplumbağasının, doğal yaşam alanına kavuştuğunu dile getiren Altuğ, "Gazze'de masum insanların uzun süredir İsrail tarafından haksız, hukuksuz ve hunharca katledilmesine ve bu zulme ortak olan devletlere tepkimizi koymak için tedavi ettiğimiz hayvanlara Filistin, Gazze ve Özgür isimlerini verdik." ifadelerini kullandı.

Altuğ, bölgedeki kaplumbağa yaralanmalarının genelde sahipsiz köpeklerin saldırıları nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bot travmaları, olta ve trol ağlarına takılma veya köpek balığı saldırısına bağlı yaralanmalar da sık görülmektedir. Kaplumbağalarda rastladığımız diğer önemli bir rahatsızlık ve ölüm sebebi ise çöp poşetlerinin yutulmasına bağlı mide ve barsaklarda tıkanıklık olması. Ölümleri azaltılmak ve önlemek için sahillerimizi temiz tutmalı, çöp poşetleri atmamalıyız. Yumurtlama kumsalları çevresindeki başıboş köpeklerle ilgili belediyeler tarafından koruyucu ve önleyici tedbirler alınması gerekiyor."

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürü Nuri Akın, yavru çıkışları devam eden deniz kaplumbağalarının rahatsız edilmemesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samandağ'da Tedavi Gören Kaplumbağalar Denize Salındı - Son Dakika

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