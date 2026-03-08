Samandağ'da Yangın Paniği

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede istiflenen inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Samandağ ilçesinde Mağaracık Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarının yakınındaki inşaat alanında çıkan. Henüz belirlenemeyen nedenle inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, TOKİ binalarına sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangında inşaat malzemelerinde hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,