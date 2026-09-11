Samsun Alaçam'da 35 vatandaşa trafik güvenliği eğitimi verildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde Toplu Mahallesi'nde düzenlenen eğitimde İlçe Jandarma trafik ekipleri 35 vatandaşa genel trafik kuralları, emniyet kemeri, hız kuralları ve seyir halinde cep telefonu kullanımı konularında bilgi verdi. Eğitimde ayrıca traktörlerde rops demiri ve reflektör kullanımının önemi anlatıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde vatandaşlara yönelik trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.
Toplu Mahallesi'nde düzenlenen eğitimde İlçe Jandarma trafik ekipleri tarafından 35 vatandaşa genel trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi, hız kuralları ve seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konularında bilgilendirme yapıldı.
Eğitimde ayrıca traktörlerde rops demiri ve reflektör kullanımının önemi anlatılarak, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: AA
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