Samsun Alaçam'da Kaymakam Kayabaşı başkanlığında üç koordinasyon kurulu toplandı - Son Dakika
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Samsun Alaçam'da Kaymakam Kayabaşı başkanlığında üç koordinasyon kurulu toplandı

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Samsun Alaçam\'da Kaymakam Kayabaşı başkanlığında üç koordinasyon kurulu toplandı
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Samsun Alaçam'da Kaymakam Fatih Kayabaşı başkanlığında üç ayrı koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantılarda çocukların korunması, şiddetin önlenmesi ve bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kaymakam Fatih Kayabaşı başkanlığında koordinasyon kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

İlgili kurum amirlerinin katılımıyla Çocuk Koordinasyon Kurulu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile Bağımlılıkla Mücadele İlçe Kurulu toplantıları yapıldı.

Çocuk Koordinasyon Kurulu toplantısında Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması ile kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısında ise şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar, alınan tedbirler ve kurumlar arasındaki iş birliği ele alındı.

Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısında da ilçede yürütülen önleyici ve koruyucu çalışmalar değerlendirilerek farkındalık faaliyetleri ile kurumların koordinasyon içerisinde yürüteceği çalışmalar görüşüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun Alaçam'da Kaymakam Kayabaşı başkanlığında üç koordinasyon kurulu toplandı - Son Dakika
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