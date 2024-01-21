 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun Bafra'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Bafra'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Arda K. yönetimindeki bir hafif ticari araç ile Fevzi Çakmak'ın kullandığı başka bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerden Allahattin G. ve yanında bulunan Fatma G. yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Bafra\'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 2 Yaralı
21.01.2024 - 00:35,
Abone Ol

Samsun'un Bafra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Arda K. yönetimindeki 06 CAY 640 plakalı hafif ticari araç, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi 10. Sokak'ta, Alaahattin G'nin (30) kullandığı 55 ACK 46 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis sevk edildi.

Kazada sürücülerden Allahattin G. ile yanında bulunan Fatma G. (30) yaralandı.

Yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Samsun, Bafra, Samsun, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:15:43. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Bafra'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement