Samsun Bafra'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı; kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Doğanca Mahallesi'nde S.K. (39) idaresindeki 34 NIM 427 plakalı otomobil, Ali Ş. (68) yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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