Samsun Bafra'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Samsun Bafra\'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Hayatla yarışılmaz' sloganıyla sürücülere broşür dağıtıldı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Çağım Barış Türüdü, sürücülere trafik kuralları ile ilgili bilgi vererek broşür dağıttı. Etkinlikte, trafikte kazalara, yaralanmalara ve ölümlere dikkat çekmek amaçlandı. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin başlamasıyla birlikte çiftçilere traktör kullanımı konusunda uyarılarda bulunuldu.

09.05.2024 19:55
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Samsun'un Bafra ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Hayatla yarışılmaz" sloganıyla sürücülere broşür dağıtıldı.

Emirefendi Mahallesi'ndeki Bafra İmam Hatip Lisesi önünde Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Çağım Barış Türüdü, sürücülere trafik kuralları ile ilgili bilgi vererek broşür dağıttı.

Ertürkmen, gazetecilere, Trafik Haftası'nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Hayatla yarışılmaz" sloganıyla trafikte kazalara, yaralanmalara ve ölümlere dikkati çekmek istediklerini söyledi.

"Özür dileyelim ancak acele etmeyelim. 'Geçmiş olsun' demeyelim, 'Kusura bakmayın geç kaldık' diyelim, 'Hayatla yarışılmaz' diyelim." ifadelerini kullanan Ertürkmen, "Bir okulumuzun önünde, bu etkinliği yaya geçidinin olduğu yerde yapıyoruz. Yaya önceliği uygulamalarımızda yaya odaklı, trafik çalışmalarımızı bu sene de devam ettiriyoruz." dedi.

Herkesten yaklaşan Kurban Bayramı'nda dikkatli olmalarını isteyen Ertürkmen, şöyle konuştu:

"Ayrıca Bafra'da tarımsal faaliyetlerimiz başladı. Tarım amaçlı kullanılan araçlar ve traktörler trafiğe çıkmaya başladı. Işıklarına dikkat edilmeli, aşırı yük yüklenmemeli, koruma tedbirleri alınmadan sahaya sürülmemesini özellikle çiftçilerimizden arzu ediyorum. Çünkü her yıl Bafra ilçesinde en az 3 ölümlü traktör kazası meydana geliyor. Çiftçilerimizle yaptığımız toplantıda dile getiriyoruz, özellikle rica ediyorum."

Yaya önceliğinde olduğu gibi eğitim faaliyetlerinin de devam ettiğini anlatan Ertürkmen, "Yayalarımızdan trafik kurallarına uymalarını, uymayanları uyarmalarını talep ediyoruz. Araç sahiplerinden de özellikle çocuklarımız için okul önlerinde dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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