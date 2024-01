Samsun Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında ihtiyaç sahibi 68 bin 729 kişiye 45 milyon 655 bin lira yardım yaptı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında ihtiyaç sahibi 68 bin 729 kişiye 45 milyon 655 bin lira yardımda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destekler sürüyor.

Belediye, 2023 yılında ihtiyaç destek kartı, gıda yardımı, sıcak yemek hizmeti, yakacak yardımı, eğitim yardımı, nakit desteği, eşya yardımı, ramazan yardımı gibi başlıklarda 68 bin 729 kişiye 45 milyon 655 bin lira yardımda bulundu. Yardım çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin adından tüm gücüyle afet bölgesine giderek çalışmalarda yer alan Büyükşehir Belediyesi kente gelen depremzedeleri de yalnız bırakmadı. 2023 yılında 9 bin 483 depremzede vatandaşa temel ihtiyaç, gıda, eşya ve ramazan yardımında bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Demir, "Sosyal yardımlarımızdan gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması çok önemli. Bu noktada ekiplerimiz titizlikle çalışıyorlar. Bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman her türlü taleplerini karşılamak için yanlarındayız. Adaleti ve hakkaniyeti gözeterek yardımlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. İhtiyaç sahibi ailelerimize sahip çıkmak, bizim en önemli insani görevimizdir." ifadelerini kullandı.