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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Fabrikasıyla 32 Milyon Lira Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Fabrikasıyla 32 Milyon Lira Tasarruf Sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinde kurduğu fabrikada altyapı çalışmalarında ihtiyaç duyduğu ürünleri üreterek 32 milyon lira tasarruf sağladı. Fabrikada bir yılda 170 bin metrekare kilit parke ve plak taşı, 80 bin metre tül bordür, 145 bin metre tül boru üretildi. Üretilen ürünler yol, kaldırım ve altyapı çalışmalarında kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, fabrikayla kurum bütçesinde elde edilen tasarrufu vurgulayarak, kendi üretimlerini artırarak kurumsal güçlerini güçlendirdiklerini belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Fabrikasıyla 32 Milyon Lira Tasarruf Sağladı
01.01.2024 - 17:11,
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir yıl önce Tekkeköy ilçesinde kurduğu Kilit Parke, Bordur ve Beton Boru Fabrikası ile altyapı çalışmalarında ihtiyaç duyduğu ürünleri üreterek 32 milyon lira tasarruf sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, fabrikada bir yılda 170 bin metrekare kilit parke ve plak taşı, 80 bin metre tül bordür, 145 bin metre tül boru üretildiği belirtildi.

Parke taşları, plak taşlar, begonit taşlar ve bordür taşlarının yanı sıra beton boru üretiminin de yapıldığı fabrikada imal edilen ürünlerin, yol, kaldırım ve altyapı çalışmalarında kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, fabrikayla kurum bütçesinde 32 milyon lira tasarruf elde edildiğini bildirdi.

Demir, şunları kaydetti:

"Kentimiz için bir dizi yatırımı hayata geçirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Her alanda üreten bir belediye olarak yaptığımız işlerde yüksek verimlilik elde ediyoruz. Bu noktada Kilit Parke, Bordur ve Beton Boru Fabrikası bizim çok önem verdiğimiz yatırımlardan birisiydi. Kendi fabrikalarımızla ihtiyaçlarımızı daha hızlı ve daha uygun bir maliyetle karşılıyoruz. Kurumsal gücümüz ve potansiyelimize inanarak her alandaki hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kendi üretimimizi artırarak kurumsal gücümüze güç kattık."

Fabrikası Sorumlusu Mehmet Can US da altyapı çalışmalarında ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimini yaptıklarını belirterek, "Kendimiz üretip kendimiz kullanıyoruz. Üretime aralıksız şekilde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Üretim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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