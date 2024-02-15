Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvanları Sahiplendiriyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılında 336 köpek, 171 kedi olmak üzere toplam 507 hayvanın sahiplendirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların korunduğu ve yaşam şartlarının iyileştirildiği Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlar için tedavi, rehabilite ve kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi için de çalışmalar gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda 2023 yılında 336 adet köpek, 171 adet kedi olmak üzere toplamda 507 hayvanın sahiplendirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, tedavi ve rehabilite ettikleri güçten düşmüş sahipsiz hayvanların konforlu bir yaşam sürmeleri için çalıştıklarını vurguladı.

Merkeze gelip hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların olduğunu ve gerekli incelemeler sonrasında uygun hayvanları sahiplendirdiklerini bildiren Kasap, "Sahiplendirilen hayvanları hem sıcak bir yuva ile buluşturuyoruz hem de toplumumuzda hayvan sevgisi ve sorumluluğu konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.