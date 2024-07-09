Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yılın İlk 6 Ayında 691 Bin 145 Yolcuya Hizmet Sunuldu - Son Dakika
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yılın İlk 6 Ayında 691 Bin 145 Yolcuya Hizmet Sunuldu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 6 ayında toplamda 691 bin 145 yolcuya hizmet sunuldu. Haziran ayında ise iç hatlarda 111 bin 812, dış hatlarda 16 bin 666 olmak üzere toplamda 128 bin 478 yolcu taşındı. Ayrıca, haziran ayında havalimanında 1089 iç hat ve 134 dış hat uçak iniş kalkışı gerçekleşti ve yük trafiği 1323 ton olarak kaydedildi.

09.07.2024 13:51
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 6 ayında 691 bin 145 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda haziran ayında yolcu trafiği iç hatlarda 111 bin 812, dış hatlarda 16 bin 666 olmak üzere 128 bin 478 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1089, dış hatlarda ise 134 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise haziran ayında 1323 ton oldu.

Yılın ilk 6 aylık döneminde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 691 bin 145, uçak trafiği 6 bin 581, yük trafiği ise 6 bin 281 tona ulaştı.

Kaynak: AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yılın İlk 6 Ayında 691 Bin 145 Yolcuya Hizmet Sunuldu - Son Dakika

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