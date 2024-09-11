Samsun Havalimanı'nda 967 Bin Yolcu!

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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 8 ayında 967 bin 781 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ağustos ayında yolcu trafiği iç hatlarda 110 bin 908, dış hatlarda 27 bin 28 olmak üzere 137 bin 936 kişi olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 966, dış hatlarda ise 191 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise haziran ayında 1620 ton oldu.

Yılın ilk 8 aylık döneminde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 967 bin 781 kişi, uçak trafiği 9 bin 156, yük trafiği ise 9 bin 491 tona ulaştı.