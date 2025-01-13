Samsun\'da 12 Milyonluk Hırsızlık: Bir Şüpheli Tutuklandı

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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 12 milyon liralık çek ve senet çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 23 Aralık 2024'te İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi 981 Sokak üzerindeki bir ikametten yaklaşık değeri 250 bin lira olan ziynet eşyası ve 12 milyon lira değerindeki çek ve senetlerin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüpheliler S.Y. (24) ve M.Y'yi (22) tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, S.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan kadın zanlı, kucağında bebeğiyle emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.Y'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.