Samsun'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Samsun\'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

01.03.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde "hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Polis ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü K.K'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 14:05:21. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement