Samsun'da 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışma sonucu kasten öldürme ve yağma suçlarından 20 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 farklı suçtan kaydı olan T.C. (52), Zafer Mahallesi'ndeki adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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