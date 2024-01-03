 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da 2023 Yılında 536 Milyon Liralık Yol Yatırımı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 2023 Yılında 536 Milyon Liralık Yol Yatırımı Gerçekleştirildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 701 kilometre yol ve 103 kilometre yol genişletme çalışması yaparak toplamda 536 milyon liralık yol yatırımı gerçekleştirdi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda kent merkezi ve kırsalda ulaşım altyapısı güçlendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yol sorunu olan mahalle kalmayacak hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

Samsun\'da 2023 Yılında 536 Milyon Liralık Yol Yatırımı Gerçekleştirildi
03.01.2024 - 16:17,
Abone Ol

Samsun'da 2023 yılında Büyükşehir Belediyesince 536 milyon liralık yol yatırımının gerçekleştiği bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 yılında 701 kilometre yol, 103 kilometre yol genişletme çalışması gerçekleştirildi.

Yatay kalkınmaya büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarda gerek kent merkezinde gerek kırsalda ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirdi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 452 araç ve 755 personelle 2023 yılında 566 kilometre sathi kaplama, 42 kilometre sıcak asfalt, 93 kilometre beton yol olmak üzere toplam 701 kilometrelik yol kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca 21 kilometrelik de yeni imar yolu çalışması yapıldı. 103 kilometre yol genişletme çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında toplam 536 milyon liralık yol yatırımı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yol sorunu olan mahalle kalmayacak" hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin kentimizin dört bir yanında yaptığı çalışmalarla ulaşım altyapımız daha güçlü hale geldi. Bu noktada 2023 yılını yol çalışmaları anlamında çok verimli bir şekilde geçirdik. Yapılamaz denilen yolları yaptık ve tüm bunları yaparken yüksek verimlilik ilkesini uyguladık. Kendi ekip, ekipman ve kurumsal kabiliyetimize güvenerek çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz malzemeleri kullanarak kendi ekiplerimizle yollarımızı yaptık."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Ulaşım, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 2023 Yılında 536 Milyon Liralık Yol Yatırımı Gerçekleştirildi - Son Dakika


17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13
Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46
Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49
Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti

Son Dakika
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13 Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46 Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49 Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:49 İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak
15:42 Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 17:59:01. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 2023 Yılında 536 Milyon Liralık Yol Yatırımı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement