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Samsun'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 3 ayrı suçtan 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Kahraman, polis tarafından yakalandı. Firarinin üzerinde yapılan aramada, 0,17 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun\'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
16.01.2024 - 21:07,
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SAMSUN'un ilkadım ilçesinde hakkında 3 ayrı suçtan 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Kahraman, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'kasten öldürme', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Kahraman'ın İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gizlendiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adere yapılan baskında firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlünün üzerinde yapılan aramada, 0,17 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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