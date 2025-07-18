Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 3 bin 200 bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da 3 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?