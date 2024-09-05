Samsun Atakum'da Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kişi Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
Çatalçam Sosyal Tesisleri yakınlarındaki plajdan serinlemek için denize giren 3 kişi bir anda suda kayboldu.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar sevk edildi.
Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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