Samsun'un Havza ilçesinde 5 bin 608 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, C.G'ye ait arazide yapılan aramada 5 bin 608 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da 5 bin kenevir ele geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?