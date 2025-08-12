Samsun'da 80 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda 80 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, kentte gümrük kaçağı ürün satışını önlemek amacıyla çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında gümrük kaçağı tütün sattığı belirlenen İ.K'ye ait iş yerine operasyon yapıldı.
İş yerinde yapılan aramada 80 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
İ.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
