Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Nebiyan Mahallesi'nde T.D. (43) ile K.D. arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.
Çıkan kavgada, K.D, T.D'yi pompalı tüfekle bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri ise kısa sürede şüpheli K.D'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı - Son Dakika
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