Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yoldan geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi otobüsünün şoförü, aracını durdurup yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Samsun- Ankara yolu Derecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilinden alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracını yol kenarına çekti. O esnada oradan geçen belediye otobüsünün şoförü, yanan otomobili görüp aracını durdurdu. Yangın tüpünü alarak otomobile müdahale eden şoför, alevleri söndürdü. Şoförün müdahalesi ve yangın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.