Samsun'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da hakkında 13 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda ekipler, 13 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'yi (39) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli mercilere sevk edildi.
