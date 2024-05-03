Samsun'un Atakum ilçesinde bir itfaiyeci evinde ölü bulundu.
Yenimahalle Mahallesi 3214 Sokak'ta bir apartman dairesinde ikamet eden M.A, kocası Kürşat A'yı (43) banyoda hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başında kanama bulunan kişinin öldüğünü belirledi.
Cenaze, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kürşat A'nın Amasya Merzifon Belediyesinde itfaiyeci olarak görev yaptığı öğrenildi.
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